Laura raamatusoovitused ⟩ kummitustest ja teekonnast paadiga Rootsi

Kas Martinil ja Karoliinal õnnestus äratada mõni iidne vaim? Mis juhtus tol saatuslikul päeval kloostris? Kes lapsi jälitab ja neid öösiti hirmutab? Kõike seda ja palju muudki saad teada raamatust. Minu meelest on see väga lahe raamat. Selles on huumorit, fantaasiat ning ulmet – kõike korraga. Lugu on huvitavalt ja kaasahaaravalt kirjutatud. Peatükkide vahele on joonistatud kenasid pilte. Mulle meeldib, et raamatul on kokkuvõtlik lõpp ning kõik küsimused saavad vastused.

«Kõik minu sugulased»

Autor: Piret Raud

Sihtgrupp: 7-aastased ja vanemad

Lehekülgede arv: 115

Ilmumisaasta: 2017

Kõigi pered on erinevad ja natuke omamoodi ning nagu öeldakse – perekonda valida ei saa. See raamat räägibki Aadami suguvõsast ja lähedastest. Aadam on pärit üsna suurest perest. Tal on ema, isa, vanem vend Anton, noorem vend Aap ja noorem õde Mia. Samuti on neil perekoer Polla. Igaühel neist on oma kiiksud ning harjumused, millega lihtsalt tuleb leppida.

Minu lemmiklugu räägib kindral Kallest ning tema lemmikloomast kärbes Kikist. Kalle on Aadami ema täditütre mehe õepoja naise vanaonu. Ta on üks suguvõsa tähtsamaid isikuid. Kalle on käinud sõjas ja teab palju võitlemisest, kuid sellest hoolimata armastab ta rahu ning vaikust ning on üleüldse hooliv inimene. Ühel päeval kohtab Kalle kärbest, kes talle kohe silma jääb. Seetõttu otsustab mees putuka endale võtta ja talle Kiki nimeks panna. Kiki asub elama papagoipuuri.

Lõbus on veel lugu Aadami ema erilisest käekotist, mis kõik vajaliku ära mahutab. Alates sünnipäevakringlist ja lõpetades peavalutablettide ning ujumismütsidega. Kõik eluks vajalik on alati kaasas. Kuid mis saab siis, kui ema ühel päeval ära kaob? Kuidas siis toime tulla?