Keha ja meel ⟩ Lastejoogas leitakse sisemine tasakaal

Elujõusaal on valge ja helge ning sealsest õhkkonnast on tunda, et see on loodud armastusega. Koha loomisel oli Grete üheks motivaatoriks soov pakkuda ka lastele ja noortele natuke vaimset tegevust ning anda võimalus mõelda ka oma sisemaailmale. Grete ise nimetab naljatledes saali oma neljandaks lapseks. «Elujõusaali loomise ja kasvamise protsess on olnud sama rõõmus ja valulik kui laste sünnitamine ja kasvatamine,» tunnistas ta.

Grete selgitas, et jooga on ühendus keha, meele ja hinge vahel. «Kõik tegevused, mis meid toetavad ja aitavad vaimses tasakaalus olla, ongi jooga. Ka igapäevaelu võib olla jooga,» ütles ta. Sisemise rahu saavutamise viise on mitmeid. Mõni käib jooksmas, teine loob muusikat ja saavutab selle abil joogaseisundi. See on nagu ühendus iseendaga, kus argine kiirustamine, mõtted ja pinged meid ei sega.

Neile, kes loomingu või spordiga ei tegele, võib selleks vahendiks olla jooga, mis aitab meil keha- ja meelepraktika või meditatsiooni kaudu välja lülitada oma mõtted, aja planeerimise ja mineviku mured. «Joogat praktiseerides saame olla hetkes ja kuulata, kes me oleme ning mida tunneme,» kinnitas Grete.

Joogas saab aja maha võtta. Foto: Mihkel Maripuu

Laste jooga

Laste jooga puhul toimub kõik samamoodi nagu täiskasvanutel, aga jooga on natuke mängulisem. «Et praktikat põnevamaks muuta, kujutame ette, et oleme mingid loomad või jäämäed ja võtame vastava asendi. See aitab oma keha paremini tunnetada ja tasakaaluasendeid harjutada,» kirjeldas Grete. Poosi hoides keskendutakse võetud asendile või mantrate loitsimisele ja nii on vähem aega mõelda muremõtteid. Kui noor saab kätte tunde, kus minevikumured ja tulevikuplaanid enam ei sega, tekibki ühendus iseendaga.

«Vaja on teada, millises asendis olemine, mantra loitsimine või hingamistehnika just mind muremõtetest lahtisaamisel kõige paremini aitab. Kui seda palju harjutada, jääb see keha mällu ja saame seda igal hetkel ka täiskasvanuna praktiseerida,» usub Grete. Lastejooga on ka treening, kus enamasti (välja arvatud siis, kui olukord on ohtlik) lapsi nende võetud asendites ei parandata ning kellelegi ei öelda, et ta teeb valesti. Tähtis on, et kõik saaksid oma keha tunnetada, seda vabalt tajuda ja katsetada. Eksida pole lastejoogas võimalik.

Nii nagu liikumine, sobib ka jooga kõigile. «Kasvõi liigutad oma nägu – ka näojooga on olemas!» muigas Grete. Lastega, kellel on keeruline paigal püsida, tuleb kasutada rohkem loovust ning proovida pooside jada või põimida joogat mängudesse. «Lapsed tunnevad ka ise ära, et neil on hetkes mõnus olla ja see on hea tunne,» lisas Grete.

Vahel läheb lastejooga üle lastevaheliseks mänguks, milles ei ole ka midagi halba. Foto: Mihkel Maripuu

Jooga koos perega