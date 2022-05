Rohelend ⟩ Keskkonnahuvilised noored päästsid mõttelennu valla

Angelina ja Karolina Alt, Rainis Lükk, Eva-Angelica Kaldaru ja Elisabeth Ervald Väike-Maarja gümnaasiumist mõtlesid välja hilbuautomaadi. Nad pakkusid välja, et väikseks või seisma jäänud riideid saaks viia automaati umbes samamoodi, nagu tagastatakse taarat. Hilbuautomaadid asuksid kaubanduskeskustes või väiksemates kohtades toidupoodides. Iga ära antud riideeseme eest võiks saada kuni kümme senti.

«See idee tekkis peale kõva mõttetööd, lõpuks jõudsime kokkuleppele, et soovime maailmas vähendada ületootmist ning seda just riiete valdkonnas. Hakkasime välja töötama süsteemi, kuidas vähendada riiete hulka maailmas ja inspiratsiooni saime taaraautomaatidest,» kirjeldas meeskonna juht Angelina. Riiete edasine saatus sõltub nende seisukorrast. Neid võib ümber töödelda, panna taaskasutuspoes müüki või annetada.

Kui idee teoks teha, hakkaksid Angelina arvates hilbuautomaati kasutama pigem täiskasvanud, kuid eeskuju saaks anda ka noortele. «Meie eesmärk on kujundada keskonnasõbralikum tarbija, kes teab, kuidas mingi tegevus planeeti mõjutab ning teab ka võimalusi, kuidas tarbida keskkonda säästvamalt,» lisas ta. Talle meeldib riietele uue elu andmise idee ning nii on tüdruk ka ise viinud riideid taaskasutuspoodi või edasi müünud.

Hilbuautomaadi idee mõtlesid välja (vasakult) Rainis, Eva-Angelica, Elisabeth, Angelina ja Karolina. Foto: Erakogu

Noorte oma keskkonnaliit

Gustav Adolfi gümnaasiumi õpilased Johanna Martinsoni, Claudia Olevi ja Kristin Leisi eesmärk on tuua keskkonnategevused koolidesse otse noorteni ning viia huvilised kokku üle-eestilises organisatsioonis – Noorte keskkonnaühisuses. Tüdrukutele on jäänud mulje, et noortele tehakse küll sel teemal üritusi, võistlusi ja koolitusi, kuid info ei jõua kõigini. Niisamuti on ettevõtted ja organisatsioonid huvitatud noorte arvamusest, kuid nemadki ei leia alati noori keskkonnasõpru üles.

«Mõtlesime, et kuidas on läinud nii, et ka sellest suurest konkursist kuuleme me nii hilja. Lisaks oleme varasemalt mõnest projektist kuulnud alles siis, kui see on juba läbi. Sealt idanes plaan, et oleks vaja midagi, mis koondaks noori keskkonnahuvilisi ja teeks nendega suhtluse võimalikult kiireks ja lihtsaks,» kirjeldas Claudia.

30. aprillil toimuski nende plaani avapauk, noorte keskkonnakonverents. «Konverentsi põhjal otsustame, kas läheme oma ideega edasi või jääb see lõbusaks konverentsiks. Iseenesest on juba see hea kogemus, et organiseerida, suhelda huviliste ja ekspertidega – sealt on, mida kaasa võtta,» märkis Johanna.

Noorte keskkonnaühisuse idee taga seisavad (vasakult) Claudia, Johanna ja Kristin. Foto: Erakogu