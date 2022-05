Euroopa päev ⟩ Euroopa Liitu kuulumisega on Eesti teinud läbi suure arengu

Eesti on olnud ELi liige 18 aastat. President Alar Karis rääkis Juuniorile, et selle ajaga on riik justkui suureks sirgunud, saanud tugevamaks ja nutikamaks, olnud ka teiste abistaja ning eeskujuks oma digivaldkonnaga. «Kuigi Eesti on väike, oskame oma häält hästi kuuldavaks teha ja välja tulla ideedega, millest on kõigile kasu,» sõnas ta.

Koos presidendiga asub 9. mail Euroopa päeva üle arutlema ka Gustav Adolfi gümnaasiumi õpilane Anna Milena Linder. Ta on elanud vabas Eestis, mis kuulub ka ELi ning rõõmustab, et meile on oluline Euroopa väärtusruum ja siia võrdselt kuulumine. «Eesti keel on üks ELi ametlikest keeltest koos prantsuse, saksa, hispaania ja teiste suurkeeltega. Eestlased töötavad ELi üksustes kõrvuti belglaste, leedukate, taanlastega. Pole vahet, kas riik on eksisteerinud tuhat või sada aastat, me jagame ühiseid väärtusi,» märkis ta.

Anna Milena Linder. Foto: Kristjan Salum

Anna teab, et ELi kuulumine annab Eesti kodanikele ka palju võimalusi. Näiteks saame reisida ELi riikides ilma viisata ja raha vahetamata, saame ligi Euroopa haridus- ja tööpakkumistele ning EL toetab ka tervet riiki puudutavat eluolu. «Uued rongid on ostetud Euroopa Liidu rahade toel, ehitatud on kergliiklusteid ja tervisekeskusi, renoveeritud maju, rajatud kilomeetrite viisi internetiühendusi,» loetles lisaks president Karis.

ELil on oma osa veel selles, et saame tellida asju internetist või osaleda spordivõistlustel üle Euroopa. Kui Eesti poleks ELi astunud, oleksid need võimalused meieni jõudnud aeglasemalt või kallimalt.

«Euroopa päev on hea aeg kõike seda hinnata ning pöörata tähelepanu, et ELi kuulumise nimel tegime riigina läbi suure arengu. Eesti diplomaadid töötasid selleks aastaid ja nende töö tulemuse püsimajäämise eest saame me kõik hea seista,» lisas Anna.

Noored peavad sõna saama

2022. aasta on kuulutatud Euroopa noorte aastaks ning president Karis kiidab Eesti koolinoorte ettevõtlikkust, uudishimu ja särtsakust. «Ühiskond peaks kõlama nagu hea koor või orkester. Noorte hääl ja arvamus annab kõigele erilise kõla, neilt peaks tulema julged noodid ja energiline tempo. Nooruses saab sõnastada huvitavaid ja ootamatuid mõtteid, kuid vanemaks saades võib elu muuta inimesi ettevaatlikumaks,» julgustas president noori alati ideid ja küsimusi esitama.

Nii president kui ka Anna tõstsid esile, et haridust tuleb Eestis hoida au sees, sest see annab noortele rohkem võimalusi. President märkis ka ära, et soovitab kõigil mõnda aega õppida või elada välismaal, et saaks siia naasta tarkusi ja ideid jagama. Noorte talentide kadumist välismaale ta ei karda.