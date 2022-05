Laura raamatusoovitused ⟩ kuninga juusturattast ja peresaladustest

«Kuidas mu isa uue töö sai»

Autor: Kristi Piiper

Sihtgrupp: 10-aastased ja vanemad

Lehekülgede arv: 80

Ilmumisaasta: 2018

Raamatu peategelaseks on seitsmeaastane Triinu, kes elab koos isa, ema ja väikse vennaga. Siiani on pereelu kenasti sujunud, kuni ühe õhtuni, kui Triinu kogemata ühte saladust pealt kuuleb. Tüdrukule jääb kõrvu ema ja isa vestlus teemal, kuidas isal pole enam Eestis tööd. Nad plaanivad Soome kolimist. Triinu on väga kohkunud, sest tema küll kodust lahkuda ei soovi. Midagi tuleks ette võtta!

Seetõttu kiirustabki Triinu järgmisel päeval oma parima sõbra Beriti juurde. Koos hakatakse lahendust otsima, et Triinu pere ei peaks ära kolima. Tüdrukud hakkavad Triinu isale Töötukassast tööd otsima. Kuulutusi leidub mitmeid. Näiteks pannakse isa kirja loomaaiatöötajaks, poemüüjaks ning sekretäriks. Nüüd tuleb veel valmis kirjutada CV.

Kuna tööotsimisega tegelesid siiski väikesed lapsed, ei lähe kõik plaanipäraselt. Valmiskirjutatud CV tuleb kirjavigadega ning kahjuks lähevad kõik plaanid lõpuks teisiti.

Miks läks plaan isale uus töökoht leida aia taha? Kas Triinu peab tõesti ära Soome kolima? Seda saad teada raamatust. Minu meelest on see päris hea lasteraamat. See on lõbus ja naljakas, kuid siiski natuke tõsisema alatooniga. Raamat on kirjutatud läbi lapse silmade ning räägib, kuidas leida lahendust täiskasvanute probleemidele. Teksti kaunistavad Hillar Metsa joonistatud humoorikad pildid. Sobib lugemiseks nii poistele kui ka tüdrukutele.

«Kes istus kuninga juustu lössi?»

Autor: Erlend Loe

Sihtgrupp: 8-aastased ja vanemad

Lehekülgede arv: 46

Ilmumisaasta: 2022

Üle maailma tuntud talunikule saabub kuningalt kiri. Kirjas palub kuningas tuua endale maailma parimat ning kallimat juustu. Mis seal siis ikka, meier pakibki juustu kaasa ja astub rongile.

Rongisõit on pikk, rongis tuleb koguni ööbida. Peagi saabubki öö ning terve rong on pime ja vaikne. Kõik magavad. Kuid äkitselt lõhestab vaikuse taluniku vali karjatus. Keegi on kuningale mõeldud tähtsale juustule peale istunud ning selle lössi vajutanud.

Kogu vagunitäis rahvast äratatakse ning kutsutakse kokku. Süüdlane tuleb välja selgitada ning talle karistus määrata. Selleks helistatakse linna parimale detektiivile, kes peatselt kuriteopaigal tööle asub. Detektiivi töö on päris raske. Tuleb küsitleda kõiki osapooli, koguda informatsiooni ning keskendunult mõelda.

Lõpplahendus tuleb sellel müsteeriumil väga kummaline. Süüdlaste paljastamine ei lähe sugugi nii lihtsalt kui loodeti. Läbi peab elama veel üsna mitu tagaajamist.

Minu meelest on see täitsa tore lasteraamat. See on kirjutatud koomiksivormis, seega on selles palju huvitavaid värvilisi pilte. Tekst on lihtne ning arusaadav. Raamatu sisu on väga loovalt ning humoorikalt kirjutatud. Sobib nii poistele kui ka tüdrukutele.

«NÕOD. Perekond on alati kõige tähtsam»