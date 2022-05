Maribel Vääna oma uuest singlist: seda kuulates saate tunda end bossina!

Sul tuli just välja esimene singel «Marilyn Monroe». Millest see laul räägib?

See laul on üles ehitatud ideele, et seda kuulates tunneksid end üleolevana. Tahaksin, et seda kuulates tunneksid inimesed ennast bossina. Laulu idee seisneb ka selles, et kuna mina tulin nii noorelt avalikkuse ette, hakkasid inimesed minu suunas saatma nii armastust kui ka viha. Mõtlesin, et kirjutaks loo, mis ütleb vihkajatele, et nad ei ole mitte keegi! Ma tunnen ennast hästi oma kehas, tean, kes ma isiksuselt olen ja kellele meeldima pean ning selle mõttega kirjutasimegi laulu.

Kas oled alati tahtnud olla pigem soolomuusik?

See mõte on olnud pisikesest peale. Alates sellest ajast, kui ma ema kõhus olin kuni kaheksanda eluaastani oli mu vanematel kaamera, millega filmiti kõiki esimesi asju, mida ma tegin. Esimene hammas, esimesed sõnad ja nii edasi. Seega olen alati olnud tähelepanuga harjunud ja see on mu karjäärile väga suureks abiks olnud. Ma ei hakka valetama – mulle meeldib särada!

Kuidas tekkis mõte minna superstaarisaatesse?

See ei tekkinud mul, vaid tervel minu suguvõsal. Kui tulid esimesed reklaamid, siis mulle helistati umbes kolm kuud järjest, et «Maribel, sa pead minema!». Lõpuks võtsin end kokku, saatsin ankeedi ära ja nii ta läks!

Aga kui hirmus terve see protsess oli?

Põhisõnad, millega ma seda teekonda kirjeldaksin, ongi hirm ja ärevus! Aga muidu oli väga tore. See saade tegi vaimselt hästi tugevaks, sest pead harjuma, et ühel nädalal ei pruugi enam seda kõike olla. Kõige tähtsam ongi, et pead enne tundma, et oled vaimselt valmis selle kõige jaoks – avalik elu, kohtunikud, nädalast nädalasse elamine.

«Eesti otsib superstaari» kogemus oli äärmiselt pingeline ja ärev, aga Maribel sai sealt palju enesekindlust juurde. Foto: Mailiis Ollino/Pärnu PM

Kuidas sa selle pingega toime tulid?

Ma ütleks, et nii ja naa. See protsess on hästi tore, aga sellega kaasnevad ka miinused. Mulle jäi silma, et inimestele läheb väga halvasti peale see, et ma olen ülipositiivne inimene, aga olen sellest üle saanud. Lõpuks pead endale meelde tuletama, et need inimesed, kes toetavad sind ja on sinu ümber, armastavad sind sellisena nagu sa oled. Ja mõned neist, kes negatiivsust pritsivad – tasub ainult nende profiile vaadata ja mõelda, kas nemad suudaksid teha seda, mida sina teed. Siis jõuab kohale, et inimene lihtsalt elab su peal oma kadedust ja viha välja.

Kuidas jõudsid pärast seda saate «Naabrist parem» juhtimiseni?