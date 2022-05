Pilk kruiisilaeva siseellu ⟩ kamaluga kantseldamist ja ohtralt näidikuid

Esimesena viidi meid kapten Risto Pihlaka juurde. Tema on kõrgeim juhtiv isik laevas. Kaptenina ei juhi Pihlakas ainult laeva, vaid vastutab ka laeval töötavate inimeste eest. Tema jälgib, et laeval kõik toimiks ja kõik teaksid oma ülesandeid. Laeval töötavaid inimesi kutsutakse laevapereks, kes kõik alluvad kaptenile.

Kapteni peamiseks tööruumiks on navigatsioonisild, kus avaneb vaade tervele eesolevale merele. Mõistagi peab kaptenil olema hea ülevaade kõigest, mis merel ees ootab ja sellest ruumist näeb ja kuuleb ta kõike, mis merel toimub.

Navigatsioonisillal on hulgaliselt nuppe ja kange, mis kõik täidavad oma eesmärke. Mul tekkis küsimus, kuidas kaptenil saavad kõik asjad meelde jääda. Pihlakas kinnitas, et kõikide nuppude funktsioone ta peast ei tea, aga igal asjal on väike sildike peal, mis seletab selle eesmärgi ära.

Kapten Risto Pihlakas. Foto: Erakogu

Tõsiasi on see, et kapteniks ei saagi õppida. Esmalt tuleb läbida koolitus merekoolis, kust edasi ootab praktika laeval madrusena või tüürimehena. Vaikselt tuleb karjäär üles ehitada ja kogemusi saada. Kapteniks olemine nõuab erilisi isikuomadusi, mis võimaldavad juhtida nii laeva kui ka inimesi. Pihlakal endal on juba 28 aastat meresõidu kogemust, millest kaptenina on ta töötanud 18 aastat.

Ja kui nüüd mõelda, kui suur laev on, ei tundu selle juhtimine sugugi lihtne ülesanne. Baltic Queen on üle 200 meetri pikkune ning laeva mahub ligi kolm tuhat reisijat. Laev tuleb sõidutada mõne sentimeetri täpsusega kai äärde, et selle saaks maa külge kinnitada ja reisijad saaksid laevalt maha.

Huvitav ongi see, et kapteni enda jaoks on kõige stressirohkem hetk sadamast väljumine või sinna saabumine. «Kui avamerel on torm, siis on tõesti kõigil ebamugav, aga see laev on piisavalt suur, mingit ohtu sellega ei teki,» seletas Pihlakas. «Aga kui sadamasse sisenedes sõidad millelegi otsa, siis reisija ei pane seda tähele, aga sa ise oled laevale kahju tekitanud ja pead selle eest vastutama.»

Suured mootorid masinaruumis

Järgmisena liikusime laeva vanemmehaaniku Aleksander Palmeti juurde, kes viis meid sügavale laeva sisemusse. Aina rohkem hakkas selgemaks saama, kuivõrd suurt meeskonda on vaja, et laev üldse liiguks. Peatusime masinaruumis, kus taaskord leidus tohutult näidikuid ja nuppe, millega laeva töös hoitakse.

Vanemmehaanik Aleksander Palmet vastutab selle eest, et laev oleks tehniliselt korras. Foto: Erakogu

Seal võtab meid vastu töötavatest masinatest õhkuv soojus, iseloomulik töötavate masinate metalne lõhn ja mitmesuguste masinate pidev möirgamine kostitab kõrvu. Nendes ruumides on juba tunda, et tehakse intensiivset tööd. Igas suunas liiguvad võimsad pumbad ja torud, mis kõik täidavad laevas olulist rolli.