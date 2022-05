Proovi kodus järele ⟩ Hoovimängud toovad argipäeva lusti ja rõõmu

Hoovimängudeks kutsutaksegi mänge, mida mängitakse mitme maja ühises hoovis. Õuemängudega võis aga minna kaugemale ja liikuda mitme tänava piires, näiteks luurekat mängides. Ajal, kui puudus internet ning telefonid, liikusid selliste mängude õpetused sõbralt sõbrale ja vanemalt lapsele suulise pärimuse kaudu.

«Lapsed viidi suveks teise Eesti otsa vanavanemate juurde, nad õpetasid sealsetele noortele oma kodukoha hoovimänge ja vastupidi,» selgitas Kalamaja muuseumi juhataja Kristi Paatsi. Seetõttu võibki olla, et ühes piirkonnas mängiti näiteks trihvaad ja teises uka-ukat teadmata, et tegu on nime poolest erineva, kuid sisult sama mänguga.

Kuigi elu on nüüdseks palju muutunud, on siiski oluline, et me ei unustaks vanemaid hoovimänge. Ka muuseumil on oma hoov, kus saab vanemaid ja uuemaid mänge mängida ning sõpradele õpetada. «Muuseum kannab seda mälu, tuletab meelde ja annab edasi,» märkis Paatsi. Suur roll on ka emadel-isadel ja vanavanematel, kes saavad oma noorusaja mänge noortele õpetada ning kõik koos neid mängida.

Hoovimängudest tippspordini

Kiiruisutaja Saskia Alusalu veetis lapsena suurema osa ajast koos eakaaslastega õues. «Mäletan siiani, kuidas käsk kasvõi korraks tuppa sööma tulla tundus vahel isegi nagu karistus,» meenutas ta. Võibolla inspireeris lapsi igavus, eeskujud või loodus, kuid tänu piiritule fantaasiale oli neil teha palju. Mängiti trihvaad, jääkaru, keerukuju, mädamuna, peitust, varba- ja harkimatse, pesa-, jalg-, korv-, võrk- ja rahvastepalli. «Mu vanemad õed aitasid vahel korraldada orienteerumist. Samuti tegime takistusradasid jalgrattaga läbimiseks ja korraldasime majarahvale lavastusi, milleks eelnevalt ka harjutasime,» loetles Alusalu.

Saskia Alusalu Foto: Tairo Lutter

Hoovimängud õpetasid lastele kõike ning sealjuures arenes ka organiseerimisoskus. Näiteks tuli mõneks mänguks teha ettevalmistusi. «Poisid tegid tööõpetuse tunnis pesapallikurikaid. Või mõne lavastuse korraldamiseks tuli kõik vajalik kohale tuua ning sõlmida kokkulepped, kes ja mida peab tegema. Kõik pidasid kohusetundlikult oma sõna,» meenutas Alusalu.

Võib öelda, et tänu õues mängimisele tekkiski tal huvi spordi vastu. Algklassides ei käinud Alusalu üheski trennis, vaid sai kogu sportliku põhja õuemängudest. «Kindlasti tekkis sealt nauding liikuda - õues jooksmine ei olnud piin ega eesmärk omaette, vaid mäng või kerge viis, kuidas saada kiiremini punktist A punkti B,» ütles ta. Täna ei kujutaks Alusalu ettegi, kes ta oleks, kui poleks iga päev õues liikunud.

Liikumine turgutab tervist

Sportlane usub siiani, et õues liikumine on vajalik tervelt ja täisväärtuslikult elamiseks. «Olen näinud näiteks oma õelaste pealt, et kui me õues aktiivsemalt liigume, tekivad neil hoopis teistsugused mõtted ja ideed, mida jagada,» tõi ta näite.