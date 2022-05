15-aastane Hanna Lisette tahab jõuda rallimaailma tippu

Hanna ja isa Meelis sõitsid pea iga nädalavahetus Jõhvist Saaremaale ja tagasi, et Hanna saaks rallitrennides osaleda. Foto: Ilja Smirnov/Põhjarannik

Mis veel karmim, pidev sõitmine ja põrutamine mõjub lõpuks ka kehale, mistõttu käib Hanna füsioterapeudi juures. Kerge valu justkui käib asja juurde ja ta ütleb naerulsui: «Aga see ongi ju ralli!».

Hannal on väga suur eelis teiste sõitjate ees – ta on neist väiksem ja kergem. Rallis annab iga kaotatud kilogramm olulise ajavõidu ja konkurendid ütlevadki Hannale, et ta on ideaalses rallikaalus. «Mida kõhnem ja väiksem, seda parem oled!» märkis ema Ene.

Kuigi Hanna-suguseid tüdrukuid on rajal palju vähem kui mehi, ei pea ta end teistsuguseks. Ta on sõitja nagu iga teinegi ja tema meelest ei peakski rallirajal mingit vahet olema, kas stardis on mees või naine. Üldjoontes ei võistle Hanna teiste tüdrukutega, vaid tema konkurendid on täismõõdus mehed.

Rivaalid ainult rajal

Julgust jagub Hannal ikka küllaga ja kui ühel korral tema kaardilugeja keset katset legendi ära kaotas, polnud tüdrukul sellest suuremat probleemi. «Mulle olid konkurendid enne öelnud, et munadega katse tuleb, seega teadsin, et ei saa kiirust alla lasta,» ütles ta. Lõpuks jõudsid nad ilusti finišisse ja kuigi noortel pole nii võimsad autod, said nad ikkagi sel katsel absoluutarvestuses neljanda koha!

Tippu jõudmiseks teeb terve meeskond ränka tööd. Hanna ei mõtle siiski ette, vaid läheneb eesmärgile jupikaupa. Esimene eesmärk – Eesti meistriks tulemine – on juba saavutatud ning ees ootavad aina suuremad plaanid. Üks konkreetseid eesmärke on juunior-WRC sari.

Pärast iga sõitu tehakse detailne analüüs, kus sõit läbi vaadatakse ning uuritakse, kus oleks võinud paar meetrit hiljem pidurdada, kus rohkem keerata või gaasi vajutada. Detaile aitavad lahti mõtestada Ken ja Robert, kel on palju kogemust. «See on üks asi, mis on mind edasi viinud, et saan spetsialistidelt nii palju õppida,» rääkis Hanna.

Vaatamata sellele, et rallil üksteisega võisteldakse, on väljaspool katset kõik nagu suur perekond. «Me mõtleme, et oleme rivaalid vaid rajal, aga muidu teeme kõike koos. Käime kasvõi raja koos läbi ja arutame, kuidas sõita,» seletas Hanna. Kui on mõni mure, siis alati aidatakse üksteist.

Tihti mõeldakse, et ralli on väga lihtne – lihtsalt lähed ja sõidad –, aga tegelikkuses nõuab see palju aega, vaeva ja meeskonnatööd. Rallikatsed on pidev võitlus ilmaga, teega, konkurentidega, autoga ja iseendaga. Ent Hanna on sellega siiani hakkama saanud ja jääb vaid loota, et tema edasisi saavutusi näeme juba suurel areenil.

Sõbrapäevik lemmiktoit: Luunja kurk

hingeloom: koer

lemmiktund: ühiskonnaõpetus

lemmikfilm või -seriaal: «Süü on tähtedel»

staar või eeskuju: Ken Torn ja Robert Virves