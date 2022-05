Noor kirjanik ⟩ Reijo Roos annab nõu, kuidas teha oma raamat

Hämmastav on see, et «kured kotkad kajakad» pole isegi Reijo esimene teos. Oma uurimistööks 11. klassis koostas ta luulekogumiku «Sinilind/Sinisilta», mille jaoks kogus kokku 22 Eesti autori Soome-teemalised luuletused eesti ja soome keeles. Selles kogumikus Reijo enda loomingut ei leia, aga luuletuste kogumine oli siiski küllalt vaevarikas töö.

Luulekogumik ilmus 2020. aasta lõpus ja seejärel hakkas Reijo mõtlema ka enda loomingu avaldamisele. «Ma hakkasin siis enda raamatut koostama ja see oli ikka oma poolteist aastat nokitsemist. See oli päris korralik töö,» rääkis ta.

Siiani on Reijo kirjutanud umbes kolm aastat ja ainult luulet, kuid ta ei sea endale piire ja sama hästi võib paari aasta pärast juba proosat kirjutada. Ta ei lähene märkmikule mõttega, et kirjutab luuletust, vaid lihtsalt kirjutab. Huvi luule vastu tekkis siis, kui Reijol hakkas üks suhe purunema. Ta avastas, et luule on hea viis, kuidas end välja elada. «Tundsin, et mul on probleemid, siis hakkasin kirjutama ja tundsin ennast paremini,» seletas ta.

Selline näeb välja Reijo esimene raamat «kured kotkad kajakad». Foto: Erakogu

Kirjutab, kui tuju on

Reijo kirjutab tavaliselt kahel põhjusel. «Ma tunnen, et nüüd tuli tuju peale ja midagi kripeldab hingel, mida oleks vaja välja saada. Teine variant on see, et ma pole mõnda aega midagi kirjutanud ja siis natuke sunnin ennast. Võtan märkmiku ette ja kirjutan ükskõik mida, et end nii-öelda soojana hoida.» Pikemat pausi kui paar nädalat ei ole tal sisse tulnud.

Huvi kirjanduse ja kirjutamise vastu tekkis tal alateadlikult juba noorena, sest Reijo isa on tõlkija Hannu Oittinen, kes tõlgib eesti keelest soome keelde ja ema Mari-Liis Roos on raamatute toimetaja. Muu hulgas toimetas ema ka Reijo raamatut. Reijo on alati olnud eesti kirjandusega hästi kursis ja käinud vanematega raamatumessidel.

Kindlat eeskuju Reijol kirjanduses ei ole, ent mõned luuletajad on teda inspireerinud, näiteks Jürgen Rooste, Peeter Sauter, Tõnis Vilu ja Lawrence Ferlinghetti. Hea klapp Jürgen Roostega on Reijol juba lapsepõlvest. «Nad tunnevad mu isaga üksteist kaua. Kui koostasin oma esimest raamatut, siis ta kirjutas sellele hästi pika järelsõna ning kui ma hakkasin enda raamatut kirjutama, pakkus ta end kohe selle toimetajaks,» rääkis Reijo.

Võib tunduda pisut veider, et luulekogul on kaks toimetajat, aga mõlemad teevad olulist tööd. «Keeletoimetaja vaatab üle komakohad ja igasugused trükivead, aga Jürgen oli sisutoimetaja, mis tähendab, et ta vaatas mu luuletused sisuliselt üle. Kui mingi koht tundus ebaloogiline või ei andnud emotsiooni õigesti edasi, siis Jürgen vaatas need kohad üle,» seletab ta.