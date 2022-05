Külas Valga militaarpargis ⟩ Iga tuba muuseumis viib omaette rännakule

Muuseum asub endises sõjaväeosas, mis on väljast aiaga ümbritsetud, seega eksimisvõimalust seal ei ole. Külastajad saavad uudistada kahel korrusel asuvaid teematubasid ja õueala nii kaugele, kuni aed vastu tuleb. Teemapargi väli­näitusel eksponeeritakse sõja­tehnikat ja kahureid, mille hulgas on ka heli­kopterid Mi-8, tuletõrje­auto, mitut tüüpi kuulipilduja pesad ja mere­miinid. Ring­käigu võib lõpetada aga metsa­venna ­onnis.

Vastupidiselt minule ei olnud Mark muuseumis esimest korda. Ta on seal varem nii üksi kui ka koos sõpradega käinud. Esimene tuba, kuhu ta mind kaasa kutsus, oligi relvatuba. Poisil oli ka õigus – toas oli tõesti palju, mida vaadata. Kõik relvad olid ohutult hästi valgustatud klaaskappides ning uudistamist jagus seal tükiks ajaks.

Lisaks relvadele ja tehnikale vaatasime vitriinkappides vanu dokumente, kirju ning silma jäid ka USA dollarid ja Eesti kroonid. «Mul on endal ka mõned ühe- ja kahedollarilised kodus,» ütles poiss. Hakkasin siis ka ise mõtlema, et mis mul kodus on ja tõdesin, et pole mul dollareid ega ka kroone, sest viimased vahetasin aastaid tagasi eurode vastu. «Äkki on sul rublasid?» küsis Mark, aga rublaajal olin mina nii pisike, et raha mulle ei antud ja ka mu vanemad ei ole neid säilitanud.

Relvade tuba muuseumis. Foto: Arvo Meeks

Militaarhuvi on seotud sellega, et noormees ise on aktiivne noorkotkas. Ta käib hea meelega metsas ning suvelaagrites, ent kõige enam naudib koos teistega airsoft’i mängimist. «Kes mind täpselt noorkotkastega liituma kutsus, ma ei mäleta, kuid minu eeskujul on organisatsiooniga liitunud ka mu vend ja õde,» ütles Mark.

Kindlaid eeskujusid Markil ei ole. Nagu poisse ikka, on ka teda paelunud nii politsei kui ka päästja amet, kuid midagi otsustanud ta veel ei ole. Aktiivse poisina käib Mark ka saalihokis, talvel jäähokitrennis. Kuid suvel, kui koolis on vaheaeg, lööb ta vabatahtlikuna kaasa Milfestil, mis toimub sealsamas muuseumi aladel. Sealsed ülesanded ei ole rasked ning näha saab ka kuulsusi. «Eelmisel aastal esines festivalil Smilers ja vabatahtlike ülesanne oli kontserdi turvamine,» oli poiss siiani saadud kogemusest elevil.

Fotol on lava, kus on üles astunud ka Smilers. Aga kas leiad fotolt ka burgeriputka? Foto: Arvo Meeks