Pärnusse kolinud Ukraina neiu: olen nüüd iga hea hetke eest tänulik

Terve pere on Pärnus

Evelina on Eestis viibinud veel üsna vähe aega, kuid kui palusin tal välja tuua eestlaste ja ukrainlaste erinevusi, mainib ta pea automaatselt emotsionaalsust. Tema sõnul on ukrainlased palju emotsionaalsemad ning väljendavad oma mõtteid otsekoheselt ja kõva häälega. Eestlased seevastu on tagasihoidlikumad. Ka elu on neiu arvates Eestis rahulikum kui Ukrainas ning talle meeldib, et siin pole liiklusummikuid. «Mulle väga meeldib siin, aga igatsen ka oma kodu ja Ukrainat.»

Ukraina neiu Evelina Bondar. Foto: Urmas Luik

Tänaseks on Pärnusse jõudnud ka Evelina vanemad ning õde. Vanaema jäi Ukrainasse, kuid temaga Evelinal seni kontakti pole olnud. Vahel helistab ta oma Ukrainas elavale onule, kuid ka tema ei tea vanaemast midagi. Neiul aitab muremõtteid eemal hoida positiivne mõtlemine ning tema onu suhtumine, kes ütleb alati, et kõik on hästi. «Ma proovin olla iga hea hetke eest tänulik ning mul on kahju, et ma enne sõda seda hinnata ei osanud,» võttis ta jutu kokku.

KOMMENTAAR. Spaajuht Jana Uusna on neiu tööga väga rahul Evelina töötab Estonia Resort Hotel & Spa spaakeskuses spaaperenaisena. Ta on väga empaatiline noor neiu, kes suudab nii kolleege kui kliente mõista ka siis, kui tekib keelebarjäär. Evelina on rõõmsameelne, töökas, vastutustundlik ja abivalmis, tehes oma tööd kohusetundlikult ja hästi. Mul jagub tema jaoks vaid kiidusõnu! Olen väga rõõmus ja tänulik, et ta tuli meie meeskonda tööle.