Rallivad ja keerutavad ⟩ Rallikuulekusega saab hakkama nii krants kui tõukoer

Mis asi on rallikuulekus?

Carmen: Eestis kinnitati rallikuulekuse reeglid aastal 2019 ning see koosneb kuulekuse, koeratantsu ja agility elementidest. Kuulekusest on näiteks käsud «istu», «lama» ja «kõrval». Pöörded, topeltpöörded ja kõrvalkeerutus on koeratantsust. Võrreldes agility’ga on vähem jooksmist ja hüppeid, kuid rajal kasutatakse tõkkeid ja põhjamaades ka tunneleid.

Rada koosnebki kõrvalkõnnist ja kohapeal tehtavatest elementidest, mida koer peab võimalikult puhtalt sooritama. See on kõige tähtsam. Kui võistlustel on näiteks kaks koera läbinud raja võrdsete punktidega, siis hakkab lugema raja läbimise kiirus. Sealt ka sõna rallikuulekus.

Kas teadsid? Agility’s moodustavad inimene ja koer meeskonna ning läbivad võimalikult puhtalt ja kiiresti takistustest koosneva võistlusraja.

Kuidas teil rallikuulekuse vastu huvi tekkis?

Carmen: Kuna minu koer, Jack Russelli terjer on oma liigikaaslastest märksa pisem, jääb ta agility jaoks natuke väikseks ja aeglaseks. Kuulekus tundus jällegi igav, aga tahtsin koos temaga midagi teha. Kui koeraga kutsikakoolis käisin, jäi rallikuulekus mulle silma ja mõtlesin proovida.

Merrit: Minul on Labradori retriiver ning tema füüsilistele omadustele tundus see trenn kõige parem. Sealt hobi alguse saigi.

Krista: Mul on kaks Siberi haskit ning vanema koeraga tegime alguses agility’t. Ma nägin, et koer ei tunne sellest rõõmu, samas koju istuma jääda ka ei tahtnud. Täna on minu koer peaaegu kaheksa-aastane ja rallikuulekusega alustasime paar-kolm aastat tagasi. Mu noorem koer keskendub agility’le, kuid kodus teeme ka temaga rallikuulekuse elemente. Tegelikult võibki trennidega alustada igas vanuses koer ja koerajuht. Ala sobib ka füüsilise puudega koerale (näiteks kolme jalaga koerale) ning koerajuht võib olla näiteks ratastoolis. Tegu on toreda hobiga, mida koos koeraga teha.

Merrit: Meil on plaanis hakata MTÜ Rallikoeraga tegema seminare, et tuua rohkem noori koerajuhte ala juurde.

Rallikoer MTÜ eestvedajad (vasakult) Merrit Angerjärv, Carmen Masing-Jugaste ja Krista Kallaste leiavad, et kui rallikuulekust naudib koerajuht, naudib seda ka koer. Foto: Postimees / SILLE ANNUK

Kas rallikuulekus sobib igat tõugu koertele?

Merrit: Täpselt, ja sobib ka krantsidele. Asi on pigem selles, kuidas sa koeraga tööd teed ja vaeva näed, siis tuleb ka tulemus. Kuid muidugi ei pea trennis käima ainult eesmärgiga võistlustele minna. Seda võib teha ka enda ja lemmiku lõbuks.

Milline ülesanne on koertele kõige keerulisem?

Carmen: Ma arvan, et 90 protsendil juhtudest jääb see koeraomaniku taha.

Krista: Tagurdamine ja tagajalgade töö on koerale keeruline. Ehk siis üks element on selline, kus koer tuleb koerajuhi ette, näod vastamisi, omanik seisab paigal ja koer peab ühe koera pikkuse jagu maad tagurdama ning seisma jääma. Koeraomanikud tihtipeale kiidavad koera võtteid õppimisfaasis valel ajal, mis kinnistab koerale tegelikult ebakorrektset sooritust.

Kas koertel, kes on varem koertekoolis käinud, läheb rallikuulekuses paremini?