Täpne ja järjekindel ⟩ Laskesportlane Kristina sihib maailma tippu

Kristina sattus laskespordi juurde klassiõe kaudu, kes talle seda maailma tutvustas. Ta oli just hakanud ka kodutütreks ning ühes kevadlaagris tuli tal laskmine väga hästi välja. Üks asi viis teiseni ja niimoodi sattuski Kristina pikemaks ajaks lasketiiru.

Nüüdseks on ta laskmisega tegelenud viis aastat. See ei pruugi alguses tunduda kõige raskem trenn, kuid Kristina sõnul on siin väga palju just vaimset pusimist. «Isegi enne lasketiiru jõudmist mõtled juba trennile, et saada end vaimselt paika. Mõtled, et täna teen nõnda ja planeerin kõik ette. Kohale jõudes panen asjad valmis, mõtlen kõik läbi ja siis hakkan laskma,» seletas ta.

Laskmises on tegelikult väga palju väikeseid nüansse, mis tuleb hea lasu tegemiseks paika saada. Ei ole nii, et tuled kohale ja hakkad lihtsalt laskma. Enne laskmist on vaja asend paika saada, püss ära seadistada ja see kõik võtab aega. «See on keeruline, kuid trenn ongi selline. Aga trenne saab alati põnevamaks teha!» ütles Kristina. Näiteks trennikaaslasega võib teha mõne väiksema võistluse, kes laseb hoopis täpselt kolme pihta, mitte kümnesse!

Kui väljend «kümnesse» iseloomustab tavaliselt täiuslikku lasku, siis Kristina peab sihtima veel täpsemalt – parim võimalik lask annab skoori 10,9. See tähendab, et lask on läinud täpselt sihtmärgi keskele, ei millimeetritki üles-alla ega vasakule-paremale. Sellise lasuga saavad aga hakkama vähesed.

Kristinale meeldib ka heegeldamisega tegeleda, see aitab tal rahulikuks jääda. Foto: Margus Ansu

Ohutus ennekõike

Laskmises on kolm põhiasendit – lamades, põlvili ja püsti –, ning igaühe puhul on vaja päris palju varustust, mis laskjat toetaks ja kaitseks. Laskmises tuleb tihti pikalt ühe koha peal paigal olla, mistõttu on oluline, et varustus oleks jäigast materjalist, et laskjalt võimalikult palju raskust enda peale võtta ja asendit toetada. Ainuüksi relv kaalub kuni kaheksa kilogrammi. Kui arvad, et see pole raske, siis hoia kasvõi viieliitrist veekanistrit sirgetel kätel enda ees ja vaata, kaua vastu pead!

Kuna tegemist on siiski laetud relvadega, siis ei tohi unustada, et ohutus on kõige tähtsam. Kristina liialt ei muretse, sest kui lasketiirus on kõik ohutusnõuded täidetud ja ise kõik oma tegevused läbi mõtled, siis see suurt ohtu endast ei kujuta. «Ma olen püssiga päris sõbraks saanud, ent seda kõike peab mõistusega tegema. Ohtu ma ei tunne,» rääkis tüdruk.