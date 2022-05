Lõbusas muusikalis astuvad lapsed täiskasvanute kingadesse

Tallinnas asuv Muusikalikool toob taas lavale muusikali «Uksed», kus teiste hulgas teevad kaasa Lucas Christopher Varema (11), Karl-Erik Kudu (11) ja Märten Männiste (20). Noorte jaoks ei ole tegu elu esimese muusikaliga, sest 2019. aastal osalesid nad samas lavastuses.

«Mul on äärmiselt hea meel, et seda uuesti mängitakse,» ütles Märten, kelle tegelaskuju lavastuses on Margus Haab. «Olen peaminister ja Lucas mängib minu poega. Siis rollid vahetuvad ja minust saab laps.» Lucas Christopherist saab Märteni asemel peaminister, kuid asjadest uus peaminister väga hästi aru ei saa. «Näiteks ei oska ma riiki juhtida, kuigi enda meelest teen seda suurepäraselt,» kirjeldas Lucas Christopher oma tegelaskuju. Peaministril peab olema ka tark nõunik, keda mängib Karl-Erik. Tema üheks ülesandeks on ministrile seadusi ette lugeda.

Teisisõnu juhtubki lavastuses see, millest paljud noored unistavad – lastest saavad täiskasvanud ning täiskasvanud on jälle lapsed. «Lavastuse põhiidee seisneb selles, et täiskasvanute elu ei ole nii kerge, kui me arvame. Tegelikult teevad vanemad oma laste eest paljud asjad ära,» proovis Lucas Christopher lavastuse sisu lühidalt edasi anda. Karl-Erik võrdleb täiskasvanute elu Rubiku kuubikuga, mis samuti on peale vaadates kerge, kuid ise seda lahendada proovides märksa keerulisem.

Muusikal «Uksed» on kaasahaarava sisu ja muusikaga, mis kõnetab nii noori kui ka nende vanemaid. Foto: Mihkel Maripuu

Soov ruttu suureks kasvada

Ka poisid unistavad aeg-ajalt, et oleksid juba täiskasvanud. Lucas Christopheril tekivad sellised mõtted siis, kui talle antakse palju kohustusi, mis ajavad noormeest närvi ning ka motivatsioon ülesannete tegemiseks kaob ära. «Siis mõtlengi, et kergem oleks olla suur ning ei peaks seda jama tegema,» tunnistas ta. Noormees usub, et vanuses 18–20 oleks elu palju parem kui praegu. Kuigi siis tuleb näiteks makse maksta, saaks ennast siiski hoopis rohkem vabana tunda.

Karl-Erik nõustus sõbraga ja lisas, et tema soovib suureks saada peamiselt seetõttu, et olla lõpuks ka kasvult pikk. Unistus on suurena teha oma firma. Samas mäletab ta selgelt, kuidas lasteaias käies oli tal kange soov juba kooli minna. Kui see aeg kätte tuli ning Karl-Erik kaks esimest aastat koolis ära käis, mõistis ta, et elu lasteaias, kus sai magada ja mängida, oli ikka märksa parem kui koolis.