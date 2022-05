Noor triatleet Mirtel-Madlen pingutab kolmel alal

Esimest korda sain alaga tuttavaks, kui olin seitsmene. Läksime perega Hispaaniasse triatlonilaagrisse, kui mu kolm õde, kes enne olid ujujad, hakkasid põhialana triatloniga tegelema. Olin ka ise siis pikamaaujuja, seega laagris ma kas ujusin või tegin õdedega trenne kaasa. Kuna ujujatel on raske jooksuga alustada, hakkasin pärast laagrit korra nädalas ka jooksmas käima. Ujujana oli mul enamasti suvi vaba ehk võistlusi ega trenne ei ole, seega sai triatlonist alguses minu suveala, mis nüüd on hoopis põhiala.

On tõesti. Varasem ujumise baas tuleb mulle triatlonis kasuks, kuna noorte klassis on distantsid üsna pikad: 300–400 meetrit ujumist, 10 kilomeetrit rattasõitu ja 2,5 kilomeetrit jooksu.

Kui käin jooksmas ära, on hea tunne ja motiveerib ka see, et tahan ikka paremaks saada ja areneda. Kuna triatlon algab ujumisega, sellele järgneb rattasõit ja viimane on jooks, siis jõuan tavaliselt veest välja esimeste seas. Rattasõidus on oluline saada esimesse gruppi, kus käib kõige kõvem tempo tegemine. Kui jooksu alguseks on hea positsioon välja võideldud, siis tuleb täiega lõpuni joosta.