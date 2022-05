Kuidas trükitakse ajalehte ⟩ Trükikojas müriseb nii mis hirmus!

Trükivaldkond on väga lai ning midagi trükitut võid kindlasti näha ka oma kodus või koduümbruses. Näiteks plakatid või välireklaamid peab kuskil valmis trükkima, niisamuti värvilised toidupakendid, mille leiad oma külmikust. Tartus asuv trükikoda Kroonpress trükib peamiselt ajalehti ja ajakirju, katalooge ja kliendilehti, aga ka pakendeid.

Nagu võib aimata, teevad trükikojas suurema töö ära arvutid ja masinad. Töötajate ülesanne on trükiprotsessiks kõik ette valmistada ning jälgida, et masinad sujuvalt töötaksid ega vigu teeks. Kuna ajalehed-ajakirjad jõuavad meie postkastidesse ja poodidesse müüki juba hommikul, käib töö trükikojas ööpäev läbi. Näiteks suuremad päevalehed trükitakse tavaliselt hilisõhtuti.

Hoolikas ettevalmistus

Kui ajalehetoimetustes on kogu töö valmis, saadetakse see trükikotta. Seal võtab kujundatud failid vastu trükiettevalmistaja, kes kontrollib failide vastavust tehnilistele nõuetele. Igast trükisest prinditakse välja mustand, et oleks lihtsam märgata vigu leheküljenumbrites, kuupäevades, objektide liiga lehekülje serva paigutamises jms. Avastatud vigadest antakse toimetusele alati teada ning võimalusel palutakse saata parandatud failid.

Arvutis on Juuniori failid trükiks ettevalmistatud. Foto: Erakogu

Kui see tehtud, kantakse leheküljed plaadimasinas alumiiniumist trükiplaatidele, mis hiljem liiguvad trükimasinasse ja sealt juba paberile. Trükiplaat saab külge nelja värvigamma toonid – sinise, punase, kollase ja musta. Igale värvile on oma trükiplaat. Ühele plaadile mahuvad kõik 24 Juuniori lehekülge ning nõnda saad ise ette kujutada, kui suured need umbes on. Kui trükiplaatide tegemine võttis umbes 15 minutit, siis edasi liikusid need trükkalite kätte ja hirmkiiresse masinasse, mis trükkis mitu tuhat ajalehte valmis poole kiiremini.

Sellest masinast tulevad välja trükiplaadid. Foto: Erakogu

Väga vahva oli vaadata, kuidas meie äsja kirjutatud ajalehed liikusid robinal mööda müriseva trükimasina linti. Trükkalid peavad selle töö juures kogu aeg jälgima, et masinas jookseb kõik ilusti, värvid on õiged ning paber kuidagi ei nihku. Trükimasinas saab paber külge värvid ning kõik leheküljed volditakse kokku, klammerdatakse ja lõigatakse õigesse suurusesse. Paraku pole ükski masin ega inimene nii osav, et teeb alati täiesti veatut tööd, ning nii saime ka näha, kuidas paras ports ajalehti saadeti praaktoodete hunnikusse.

Robot aitab kaasa

Kui suur ja kibekiire masinatöö sai tehtud, läksid ajalehed veel hoopiski roboti kätte. See oli vinge vaatepilt, kuidas robot valmis lehed pakkidena kenasti kokku tõstab ja arvestab veel sedagi, et lehehunnikud laiali ei vajuks. Valmis pakid lähevad laoruumi ning siis jääbki veel need transpordiks üle anda.

Robot paigutab lehepakid kenasti alusele. Foto: Erakogu

Trükikojas käib kärme ja tehniline, kuid ka põnev töö. Boonusena saavad trükikoja töötajad esimesena teada, kes on homme iga ajalehe või ajakirja esikaanel! Kui sullegi meeldib töö arvutiga või siis masinate mürin ja trükisooja toote lõhn, võid uurida trükiettevalmistajaks või trükkaliks õppimise kohta Tallinna Polütehnikumist või kutsekoolidest.