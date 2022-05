Kui kuuled sõna «siil», siis kellele sa mõtled?

Harilik siil

Tegu on omapärase välimusega imetajaga, kelle keha katab okkaline nahk ja pea on pika koonuga. Loomake armastab vaheldusrikkaid elupaiku, milleks sobivad nii metsaservad, puisniidud, pargid, aiad kui ka kalmistud. Peamiselt tegutseb ta öösel ning segatoidulisena maitsevad talle putukad ja nende vastsed, konnad, vihmaussid ja linnumunad. Suve jooksul toob siil ilmale kuni kaks pesakonda poegi, esimesed maikuus ja teised suve lõpus. Siilist on kasu nii koduaias, kus ta sööb tigusid, kui ka metsas, kus ta maiustab kahjurputukatega. Kui näed aias siilikest liikumas ja soovid (aga seda pole tegelikult tarvis) talle midagi pakkuda, siis pea meeles, et lehmapiim ei sobi, sest seda on siilil raske seedida. Kui siiski on soov midagi pakkuda, võid kaussi valada kitsepiima.

Harilik siil. Foto: Urmas Luik / Parnu Postimees

Siil Sonic

Sinine, sõbralik, välkkiire, lõbus ja natuke naiivne Sonic on eriline tegelane juba seetõttu, et ta on tuttav nii lastele kui ka nende vanematele. Kes Sonicut veel ei tea, siis tegu on videomängutegelasega, kes tuli esimest korda publiku ette 1991. aastal SEGA maskotina. Jaapani videomängu- ja meelelahutusettevõte SEGA tootis nii mänge kui ka konsoole. Kuigi praeguseks on nad Playstationile alla vandunud, on Sonic endiselt populaarne tegelaskuju. Hiljuti jõudsid kinolinadele siilikesest kaks täispikka filmi «Siil Sonic» (2019) ja «Siil Sonic 2» (2022) kus Sonicule annab hääle Tõnis Niinemets.

Siil Sonic. Foto: KIM KYUNG-HOON

Siil udus

Multifilmi «Siil udus» (1975) kangelane nii laialt tuntud ei ole, kuid väljendit «siil udus» on ilmselt paljud kuulnud või ise kasutanud. «Siil udus» on kümneminutiline multifilm, mis jutustab siilist, kes läheb karupojale külla, et koos teed juua ja tähti vaadata. Tee peal eksib siilike udus ära ja kohtab mitmesuguseid loomi, kellest mõni teda abistab, kuid teised jälle ehmatavad. Aastal 2009 püstitati Ukraina pealinna Kiievisse multifilmi peategelase puust kuju, mis kujutab siili, komps õlal, puupakul seismas.

Multifilm «Siil udus». Foto: Wikimedia Commons

Suurõppus Siil

16. mail algas Eesti riigikaitse suurõppus Siil 2022, mis kestab 3. juunini. Õppusel osaleb ligi 15 000 kaitseväelast: 7100 reservväelast, 2500 ajateenijat, 2000 tegevteenistujat. Lisaks sõjaväelased liitlasriikidest Lätist, Poolast, Prantsusmaalt, Taanist, USAst ja Suurbritanniast ning partnerriigid Gruusia, Rootsi, Soome, Ukraina. Õppusel kasutatakse sadu ühikuid tehnikat, sealhulgas soomukeid, jalaväe lahingumasinaid, tanke, laevu, koptereid ja lennukeid. Siil 2022 peamine eesmärk on kontrollida kaitseväe lahinguvalmidust ja ohule reageerimise võimet rahvusvahelises raamistikus. Varem on suurõppust Siil korraldatud aastatel 2008, 2015 ja 2018. Siili tunnuslause on «Iga okas loeb».

Suurõppuse Siil embleem. Foto: Kristjan Teedema

Kalevipoja siil

Eesti rahvuseeposes «Kalevipoeg» on siil üks tähtis tegelane. Tema õpetuste kohaselt sai Kalevipoeg sortsi poegadest jagu. Rahvuseepose 12. loos jõudis Kalevipoeg lauakoormaga Peipsi kaldale, kus teda tulid kimbutama kolm Peipsi sortsi poega. Kalevipoeg üritas neile vastu hakata lauakoormast võetud laudadega, mis paraku kergesti purunesid. Õnneks kuulis ta siili õpetusi, kes hüüdis: «Serviti, serviti, kallis Kalevipoeg!» Kalevipoeg tegigi nii ja pääses sortside käest. Tänutäheks nõuande eest viskas ta siilile tüki oma karvase kasuka hõlmast ja seni paljas olnud siil sai endale nõnda okkalise kasuka.