Prototron Juniori võitis Tartu poisi äpp, mis leiab sulle matkakaaslase

Prototron Junior on Swedbanki, TalTechi ja Tehnopoli tehnoloogiaalane ettevõtlusprogramm, kuhu koolinoored saavad pakkuda nutikaid, maailma muutvaid ideid. Programmi valiti 20 ideed, kus noored said mentorite abiga ühe kuu jooksul arendada oma idee sellisesse faasi, et seda saaks päriselt ellu viia.

Finaali said viis parimat, kellele anti oma prototüübi elluviimiseks 300 euro väärtuses krediiti. Peaauhinnaks oli veel 1500 eurot rahastust. Investoritest koosnenud žürii valis parimaks just Kristjani käima lükatud startup’i. Selle idee oli luua spordiäpp Sporttem.

Kristjan kuulis Prototron Juniori konkursist sõpradelt ning otsustas osaleda, et iseennast ja oma ideed proovile panna, saada kontakte ja teadmisi idee elluviimiseks. Konkursil saigi ta paika panna kindlad eesmärgid ning sammud, mis nende täitmiseni viivad. «Samuti sain väärt teadmisi oma mentoritelt, kellele olen väga tänulik, ning sain kätte oma esimese suurema lavakogemuse,» rääkis ta.

Mida kujutab endast Sporttem? See on mobiilirakendus, mis aitab inimestel vastavalt oma tasemele ja huvile leida treeningu- ja matkakaaslasi ning võimalusi aktiivsemaks eluviisiks. Kristjani sõnul on Sporttem mõeldud kõigile, kes on või tahavad olla füüsiliselt aktiivsed või proovida uut spordiala, kuid nad ei soovi kogu aeg üksinda treenida.

Kristjan pitch'ib oma ideed investoritele. Foto: Erakogu

«Äpp töötab väga lihtsalt: tõmba alla, loo kasutaja, vali spordiala või matkarada ja tase ning oledki valmis äppi kasutama. Äpi keskmeks ei ole ainult kõige tuntumad spordialad, eesmärk on luua ühtne kommuun igal alal, kus on piisavalt harrastajaid. Lisaks saavad kasutajad suhelda teiste harrastajatega ning kalorite kulutamisega teenida keskkonnasõbralikku krüptoraha,» loetles Kristjan.