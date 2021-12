Intervjuu lauljaga ⟩ Ariadne silmad näevad ainult muusikat

Milline näeb välja su tavaline argipäev?

Enamasti mul ei ole tavalist argipäeva, sest iga päev on täiesti erinev. Üritan vara ärgata, kuigi ma otseselt kuhugi minema ei pea, aga tahan kohe hommikul produktiivne olla. Vastan meilidele ja siis vaatan, mida edasi tuleb teha. Kindlasti pean planeerima sotsiaalmeedia toimetamisi, kuna TikToki ja YouTube’i videote tegemine ja planeerimine võtab alati rohkem aega, kui olen algselt mõelnud.

Mille üle oled oma karjääri jooksul siiani kõige uhkem?

Üks on kindlasti kuues koht Eesti Laulu finaalis, sest uustulnukana nii kaugele jõudmine oli suur saavutus ja juhtus kohe minu karjääri alguses. Lisaks olen väga uhke selle kogukonna ja fännide üle, kes minu muusikat kuulab. Kui vaatan käesolevat aastat, siis olen uhke ka selle üle, et olen ise oma uue laulu autor. See on ka Marttil esimene kord olla Eesti Laulul!

Kui raske oli kooli kõrvalt tegeleda muusikaga?

Neid kahte oli raske tasakaalustada, eriti Eesti Laulu ajal, sest paljud koosolekud olid just koolitundide ajal. Õnneks kool oli hästi vastutulelik ja lubas mul minna individuaalsele õppekavale, mis tähendas seda, et õppisin ise pärast tunde kodus ja käisin kontrolltöid tegemas.

Aga kuidas tasakaalustad nüüd muusikat ja sisuloomist?

Minu jaoks on muusika ja sisuloome alati käsikäes käinud. Kuigi muusikaga alustasin enne, siis sisuloomine tuli kuidagi loomulikult sinna juurde. Kuna Martti on mu tugiisik sisuloomes, siis see on alati lihtsam olnud. Martti annab nõu ja aitab monteerida, kui liiga kiireks läheb.

Kas praegu oled siis täiskohaga muusik?

Pigem küll. Lõpetasime YouTube’is Martti+Liina kanali ära, et saaksin keskenduda muusikale. Aga YouTube on ikka tähtsal kohal minu jaoks ja nüüd kavatsen seoses Eesti Lauluga teha videoid, mis näitaksid just muusiku elu ja telgitaguseid.

MyHits Live: Karl Killing ja Ariadne. FOTO: Konstantin Sednev

Kuidas leiad inimesed, kellega koostööd teha?

Praeguse Eesti Laulu produtsendiga Aleksi Liskiga sain tuttavaks Karl Killingu kaudu. Minu meelest on ta täielik kameeleon, kes suudab teha igas stiilis midagi väga head. Tihti ongi õige inimese otsimine keeruline, aga minu plaadifirma Sony Music on kindlasti suureks abiks. Hästi oluline on leida inimesed, kes saavad sinu visioonist aru.

Mida on andnud sulle leping Sony Musicuga?

Ma olen saanud meeskonna, kes tegeleb Ariadne projektiga. Nad aitavad mu unistusi ja visioone ellu viia. Ma arvan, et see on kõige suurem pluss plaadifirma puhul, et ma ei pea hakkama neid inimesi eraldi otsima ja üksinda näiteks muusikavideot planeerima, vaid mul on toetav meeskond.

Missugused on su plaanid väljaspool muusikat?

Praegu näevad mu silmad ainult muusikat! See on mu jaoks kõige olulisem olnud. Kindlasti käib sisuloome sellega kaasas ja tahan sellega samuti rohkem tegeleda, rohkem TikToke teha. Tahan lihtsalt muusikat teha, leida endale fookus, kuidas saaksin seda veel rohkem teha. Kindlasti tuleb võtta aega ka puhkamiseks, aga praegu tahan endast 101 protsenti anda, et Eesti Laulule keskenduda.

Mida soovitad noortele, kes alles alustavad muusika või sisuloomisega?

Kui rääkida laulu kirjutamisest, siis paljud ütlesid mulle alguses, et «Lihtsalt kirjuta! Lihtsalt tee!», aga väga raske oli niimoodi alustada. Soovitan alguses leida teemad, millest tahaksid kirjutada. Leia enda ümber inimesed, sõbrad, tuttavad, kes jagavad sinuga sama kirge, toetavad sind ja saavad aidata. Laula ja harjuta. Kui see on sinu suur kirg, siis pühenda sellele nii palju aega, kui saad. Töökus ja järjepidevus viivad edasi!