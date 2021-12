Keraamikatunnis ⟩ Savi mudides valmivad kaunid esemed!

Viis aastat keraamikas käinud Hanna (11) glasuuris meie külaskäigu ajal puuviljavaagnat, mille plaanib kinkida vanaemale, tassi, mis on mõeldud onule, ja kuuseehteid, mis on kingiks sõpradele. «Vahel teen asju ka endale, kuid enamasti kingin need ära,» tõdes neiu.

On üsna tavaline, et keraamikaringi tullakse küsimusega, millal me tassi või kaussi teeme. Need on keraamiku Siiri Viilipus-Jazõkovi sõnul ühed populaarsemad esemed. Esimene tass, mis on lastele jõukohane, tehakse pallitehnikas. Selleks on tarvis savist palli, mille sisse hakatakse pöidlaga auku süvendama, vormides sedasi tassi suurust ja kuju. Soovi korral voolitakse tassile ka sang ning lisatakse kaunistuselemendid.

Pärast kolme-nelja kuud saviga tegelemist on lastel võimalus tassi teha keerulisemas tehnikas ehk valmistada jooginõu savilehest. «Ühenduskohtade kokkupanemine muudab tassi tegemise üsna tehniliseks, mis omakorda nõuab rohkem oskusi,» selgitas Viilipus-Jazõkov. Muidugi saavad lapsed alati juhendajalt nõu ja abi.

Ideedest puudust ei ole

Üks kuu keraamikatunnis näeb välja umbes nii, et kahel nädalal pakub idee millegi voolimiseks välja juhendaja, kolmandal nädalal iga laps ise ning neljandal nädalal glasuuritakse. Valmis asjad saavad lapsed koju viia ja siis hakkab kõik otsast peale. «Vahel vaatan laste asju ja mõtlen, kuidas mina küll nii vaimuvaene olen, miks ma ise pole sellise asja peale tulnud. Kuid laste fantaasial ei ole piire, täiskasvanutel tihti paraku küll,» mõtiskles Viilipus-Jazõkov.

Värvilised nõud sobiad hästi kingituseks. FOTO: Andres Haabu

Keraamikatunnis on hea võimalus teha endale vajalikke esemeid, mis kodus kohe ka kasutusele võtta või üllatada omatehtud keraamikaga sõpra või sugulast. Mõnel lapsel tekivad ajapikku mõtted, mida voolida, teisel mitte eriti ning tema ootab ideid juhendajalt. Vahel annab mõtte ka lapsevanem, et vaja oleks soolatopsi.

«Kui keegi tahaks teha näiteks 50 sentimeetri kõrgust põrandavaasi, mille tooriku tegemine võtaks mul endal aega kaheksa tundi, siis füüsiliselt me lastega seda paraku teha ei jõuaks. Valime ikka tegijale jõukohased asjad,» lisas Viilipus-Jazõkov.

Raisku ei lähe midagi

Sel sügisel alustas Siiri VJ keraamikatundidega 23 uut last. Tunnid on populaarsed ning tihti käivad ringis õed-vennad koos. «Esimestel tundidel teeme lastega kokkulepped, millest ringis käies kinni peame,» selgitas keraamik. Tähtis on, et kõik mõistaksid, kuidas tunnis käituda, kus asuvad tööriistad ning vähetähtis pole ka enda järelt koristamine. «Põlled ja töövahendid on minu poolt, ise midagi kaasa võtma ei pea,» täpsustas Viilipus-Jazõkov.

Meie külaskäigu ajal oli Leonorel (8) käsil isadepäevaks mõeldud südamekujulise aluse glasuurimine. Kokku oli tal isadepäevaks tehtud lausa neli kingitust. Mõtetest, kuidas isa veel üllatada, tal puudu ei jäänud. «Plaanin talle teha ka leivavormi, kuna minu issi teeb ise kodus leiba,» oli tüdruk elevil.

Loomingulised keraamikaringis on tore käia! FOTO: Andres Haabu

Materjali kasutamine ei ole piiratud ja iga ringis osaleja saab kasutada täpselt nii palju savi, kui on tema eseme tegemiseks tarvis. Ülejäänud materjal läheb kellegi teise käes uuesti kasutusse, savi minema ei visata. Sama põhimõte kehtib tegelikult kõikide vahendite kohta. Näiteks glasuurimise lõpetamisel pakuvad lapsed sõbrale värvi, mille topsi valasid. Kui teised seda ei soovi, valatakse ülejääk purki tagasi ning alles siis minnakse kaussi pesema.

Savist esemete kaunistamiseks ja mustrite tegemiseks sobivad praktilised kõik nii kodust kui ka loodusest leitavad esemed: pitsid, templid, šabloonid, tekstuurrullid, nööbid, nöörid, kohvioad, oksad, lehed jne. «Mul on kaks maast laeni riiulit igasuguseid asju täis, kuid endiselt on tunne, et seda jääb väheks ning juurde oleks vaja ka kolmandat,» naeris Viilipus-Jazõkov.