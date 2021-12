Kõigile sobiv trenn ⟩ Vinna vibu, sihi ja lase

Kuna süsiniknooled on teravad, alustatakse proovitrennis ohutusreeglite selgitamisest. «Mis on lubatud, mis mitte, millal tohib vibu vinna tõmmata või kuhu suunas sihtida. Reeglite järgimises olen üsna karm,» kinnitas treener. Üheks märguandeks on näiteks kolm vilet järjest, mis tähendab, et laskmine tuleb kohe lõpetada. Põhjuseks võib olla kas ajapiirang, keegi on laskjale liiga lähedal või anti luba nooltele järele minna ja punktid kokku lugeda. «Vibus on see hea, et kõik lendab sinust eemale,» märkis treener.

Edasi õpitakse sirgelt seisma ja peegli ees imiteeritakse venituskummiga vibulaskmise liigutusi. Trennides lastakse vastu märklauda, mille keskel on kollane ring. Selle ümber on punane, siis sinine, must ja valge ring. «Võistlustel ütlen ikka, et lepime kokku, et Eesti lippu ei lase,» naeris treener. Proovitunni lõpus saab ka päris vibuga mõne noole märklauda lasta. «Kui pärast proovitrenni laps tagasi tuleb, on ta alast päriselt huvitatud,» usub Virula.

Eesmärk on tabada märklaua kollast ala. FOTO: Mihkel Maripuu

Saali ühest otsast teise on 27 meetrit, aga olümpiamängudel on see vahemaa lausa 70 meetrit. Jääb mulje, et vibulaskmiseks on tarvis head nägemist. Virula lükkas selle ümber ja tõi näite, et aastal 2012 võitis olümpial Korea laskur, kelle nägemiskahjustus oli umbes 86 protsenti ehk laskja oli peaaegu pime. «Oluline on keha ja liigutuste tunnetus, mida tuleb lihvida võimalikult sujuvaks. Kui näed märklaual kollast, siis tead, kuhu suunas sihtida,» selgitas ta. Treener usub, et tehniliselt õigesti laskma saab panna kõik inimesed. Mõnel kulub selleks paar kuud, teisel paar aastat, aga kõik on võimalik.

Selleks et lõpuks 27 meetri pealt lasta, tuleb esmalt alustada kolme-nelja meetri pealt, siis viielt ja kümnelt meetrilt ja nii edasi. Edukate tulemusteni jõudmiseks peab trennis käima vähemalt kolm korda nädalas. Head kohad võistlustel motiveerivad noori alaga jätkama.

Trennist leiab sõprugi

Trennis valitseb sõbralik ja mänguline õhkkond. Võistlemist või kellelegi ärategemist ette ei tule. «Treenerina ikka vaatan, kellel võiks olla ambitsiooni hakata tegelema tippspordiga, kuid noortel vanuses 11–12 on selleks pisut liiga vara,» sõnas ta. See ei tähenda, et noored võistlustel ei käi, kuid trennides iga päev üksteisega ei võistelda.

Trenni oodatakse noori alates kümnendast eluaastast. On tulnud ka nooremaid, kuid tuleb arvestada, et tegeldakse ainult vibulaskmisega, üldkehalise ettevalmistuse jaoks palju aega ei jää. Kui alguses tuleb trenni poisse ja tüdrukuid enam-vähem võrdselt, siis alles jääb rohkem tüdrukuid. Kuhu noormehed kaovad, on raske öelda.