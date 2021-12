INTERVJUU ⟩ Jüri Ratas sai neli noort töövarju

Miks nõustusite töövarje võtma?

Ma loodan, et neil on huvitav ning nad saavad uusi teadmisi, aga ka mul on huvitav noorte arvamusi kuulata. Loen seda avalikes kohtades töötavate inimeste positiivsete kohustuste hulka.

Kas olete ka ise kunagi töövari olnud?

Sel ajal neid võimalusi ei olnud, kuid see oleks kindlasti huvitav kogemus olnud.

Mis on teie ametikoha juures nii põnevat, et teil on täna lausa neli töövarju?

Ma arvan, et huvi on näha, kuidas riigikogu töötab. Riigikogus on 101 liiget ja viis erakonda, seadusandluse pool. Selge on see, et tuumikteemad käivad riigikogu saalist läbi.

Kas ühe päeva põhjal on võimalik öelda, kes töövarjudest on teie ametikohast päriselt huvitatud?

Nii küll öelda ei saa. Me alustasime täna hommikul politsei- ja piirivalveameti külastamisest. Seal ütles politseinik noortele, et loodetavasti olete minu tulevased kolleegid ja see oleks väga vahva. Ma arvan, et kõigil gümnasistidel ei ole veel kindlat plaani, mida õppima minna. Ju veel mõeldakse ja peetakse nõu nii vanemate, õpetajate kui ka sõpradega. Kuid kindlasti saavad noored siit kaasa mingisuguse tunnetuse või pisiku, et mis see poliitika on.

Õhtul on meil planeeritud hetked, kus noored saavad päeva kohta küsida, muljeid ja arvamust avaldada. Olen neile ka öelnud, et kui mõnel kohtumisel tekib küsimusi, siis segagu vahele ja küsigu. Kindlasti julgustan küsimusi ära küsima, muidu sellest päevast kasu ei ole.

Mida soovitate tänasest päevast kaasa võtta?

Tänases päevas on kohtumisi Eesti elu mõttes üsna laial prismal. Ma loodan, et see annab neile selgust riigi toimimisest ja võib-olla ka sellest, kui erikihiline on Eesti elu ja elukorraldus. Kui see kõik neile näpuotsatunnet juurde annab, olen õnnelik.