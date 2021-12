Teeme ise ⟩ Maitsvaim kink on enda tehtud küpsised

Selleks et küpsiste valmistamine õnnestuks, tuli teha pisut eeltööd. Tegevusi jagus mitmesse ainetundi. Eesti keele tunnis tutvusid õpilased retseptiga, kunstitunnis kaunistasid küpsiste jaoks kinkekotid, matemaatikas räägiti läbi, kuidas arvutada toorainete koguseid. Lõpuks jõudsid kõik 20 õpilast tööõpetuse klassi, kus algas teadmiste praktikasse panemine ehk küpsiste valmistamine.

Vajaminevad ained ostis õpetaja ja lapsed tõid juurde lisandeid. Kaasa võeti pähkleid, seemneid, mett ja šokolaadi. «Kohe kui õpilastele rääkisin, et hakkame küpsiseid tegema, pakkusid lapsevanemad oma abi,» sõnas õpetaja. Näiteks leidis üks ema võimaluse tulla küpsisetegu pildistama. Teine ema, kes on tantsuringis treener, andis lastele kasutada tantsukostüümid – põlled, kätised ja kokamütsid.

Maitsvad küpsised ahjuplaadile

Küpsiste tegemiseks palus Artemjeva lastel grupid moodustada. Grupis töötades tuleb osata üksteisega arvestada ning asju jagada. «Kui keegi jääb hätta, saavad teised grupiliikmed aidata. Mõned õpilased on küpsiseid juba varem koos vanematega pudruprogrammi raames teinud,» selgitas õpetaja.

Nii segaski iga grupp taina valmis. Edasi asetati küpsised küpsetusplaadile. «Proovige teha nii, et küpsised oleksid ühesuurused,» suunas õpetaja. Kui mõni pätsike osutus liiga suureks või väikseks, tuletas õpetaja meelde, et ahjus maiustused kasvavad ja palus küpsiste suurust korrigeerida. «Küpsiste tegemine läheb hästi ja rasket ei ole midagi,» kinnitasid lapsed.

Ahjuplaadile laotud küpsiseid sai iga õpilane ise kaunistada. Küpsised nägid tõesti isuäratavad välja! Üheskoos tegutsemine tõi lastes esile palju emotsioone, kõik olid innuga asja kallal ja keegi ei igavlenud.

Kui terve ahjuplaat oli pätsikesi täis, pandi need ahju. See oli hea aeg tööpindade koristamiseks. Kui jahu sai kokku pühitud, asjad omale kohale tagasi pandud ja käed puhtaks pestud, jagas õpetaja igale lapsele pudruprogrammi diplomi, mis kinnitas laste edukat osalemist.

Veidi aega hiljem täitus klassiruum magusa lõhnaga, mis andis märku, et küpsised hakkavad valmima. Südamega tehtud maiustused nägid välja sama ilusad kui poe omad. Iga laps sai viis küpsist oma kaunistatud kotiga koju kaasa pakkida. Mõni plaanis need vanematele kinkida, mõni sõbrale, kuid oli ka neid, kes kinkisid küpsised endale. «Arvan, et jätkame samas vaimus ja kasutame klassi ka tulevikus,» oli õpetaja positiivne. Ka lapsed olid sama meelt ning soovisid järgmises tunnis puuviljasalatit teha.

Narva vanalinna riigikooli 2.a klassi õpilased said pudruprogrammis eduka osalemise eest diplomi. FOTO: Erakogu

Edukas pudruprogramm

Pudruprogrammis osales klass esimest korda. «Rääkisin lastele auhindadest ning kohe olid kõik nõus kaasa lööma,» naeris õpetaja. Niisiis meisterdati tööõpetuses pudrukarpidest autod, eesti keeles loeti läbi retsept ning mõned õpilased katsetasid kodus ka küpsiste tegemist. Õpetaja töö oli kõik videod kokku monteerida ning pudruprogrammi saata.

Aktiivne osalemine tõi nende koolile ka auhinna – Happy Fly batuudikeskuse külastuse. Võit tuli kõigile ootamatult ning rõõmustas tervet klassi. Küsimusele, kas plaanite osaleda ka järgmisel aastal, vastas terve klass kui ühest suust «jaa!».

RETSEPT. Kaerahelbeküpsised FOTO: Erakogu 200 g võid

150 g suhkrut

2 muna

150 g (umbes 1,5 klaasi) kaerahelbeid

2 tl küpsetuspulbrit

150–200 g nisujahu

meelepäraseid lisandeid: mett, pähkleid, šokolaaditükke, seemneid jms Sulata või ja sega suhkruga. Lisa kõigepealt munad ning sega, seejärel lisa kaerahelbed ning sega uuesti läbi. Lisa küpsetuspulber ja jahu ning sega. Seejärel võid lisada oma maitse järgi lisandeid. Siis on tainas valmis. Pane see tunniks külmkappi, et kaerahelbed läheksid pehmemaks. Pane ahjuplaadile küpsetuspaber, tee tainast pätsid ja aseta need plaadile. Ahju peab eelnevalt soojendama kuni 180 kraadini. Küpseta pätse umbes 15–20 minutit.